Колишній найманець Вагнера влаштував різанину в Росії: шість трупів, спалені будинки – фото

Колишній найманець, який повернувся з війни в Україні, з приятелем влаштували різанину в селищі Дерев'яне в російській Карелії, вбили шістьох місцевих жителів і спалили два будинки. Про це повідомляють Север.Реалії (проект Радіо Свобода).

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1 серпня у селі Дерев'яне під російським Петрозаводськом було виявлено тіла п'яти чоловіків та однієї жінки, всі з ножовими пораненнями. За підозрою у скоєнні цих вбивств затримано двох раніше засуджених, одні з них – колишнього найманця, який воював в Україні.

Ігор Софронов (37 років) відбував покарання за крадіжки, грабежі, розбій та замах на вбивство, але був у 2022 році пішов найманцем у терористичне угруповання Вагнера і нещодавно повернувся додому зі знятою судимістю.

Максим Бочкарьов (38 років) отримав вирок за крадіжки, пограбування, розбої, зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру. Вони відбували покарання в одній колонії.

Вбивства були скоєні у двох будинках, які розташовані за 200 метрів один від одного. У першому будинку було вбито двох чоловіків (батько і син), у другому – троє чоловіків і жінка. Обидва будинки після вбивств намагалися спалити. Підозрюваних затримали через шість годин.

За припущеннями місцевих пабліків, які цитує чеський ресурс Novinki, підозрювані випивали з приятелем, посварилися з ним і вбили його та його батька. Двом дітям, які жили в будинку, вдалося втекти.

Другий будинок, як повідомляється, спалахнув вже після виклику пожежників, у ньому було виявлено тіла чотирьох його мешканців з ножовими пораненнями.

Терористичне угруповання Вагнера з 2022 року вело активне вербування серед російських ув'язнених для участі у війні з Україною.

На початку січня 2023 року ватажок угруповання Вагнера Євген Пригожин заявив, що "перша група ув'язнених, завербованих для участі у війні в Україні, завершила піврічний контракт", і що з них зняли всі судимості.

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