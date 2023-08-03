Бывший наемник Вагнера устроил резню в России: шесть трупов, сожженные дома – фото

Вернувшийся с войны в Украине бывший наемник с приятелем устроили резню в поселке Деревянное в российской Карелии, убили шестерых местных жителей и сожгли два дома. Об этом сообщают Север.Реалии (проект Радио Свобода).

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1 августа в селе Деревянное под российским Петрозаводском были обнаружены тела пяти мужчин и одной женщины, все с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении этих убийств задержан двое ранее судимых, одни из них – бывший наемник, который воевал в Украине.

Игорь Софронов (37 лет) отбывал наказание за кражи, грабежи, разбой и покушение на убийство, но был в 2022 году пошел наемником в террористическую группировку Вагнера и недавно вернулся домой со снятой судимостью.

Максим Бочкарев (38 лет) получил приговор за кражи, угон, грабежи, разбои, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Они отбывали наказание в одной колонии.

Убийства были совершены в двух домах, которые расположены в 200 метрах друг от друга. В первом доме были убиты двое мужчин (отец и сын), во втором – трое мужчин и женщина. Оба дома после убийств пытались сжечь. Подозреваемых задержали спустя шесть часов.

По предположениям местных пабликов, которые цитирует чешский ресурс Novinki, подозреваемые выпивали с приятелем, поссорились с ним и убили его и его отца. Двум жившим в доме детям удалось скрыться.

Второй дом, как сообщается, загорелся уже после вызова пожарных, в нем были обнаружены тела четырех его жильцов с ножевыми ранениями.

Террористическая группировка Вагнера с 2022 года вела активную вербовку среди российских заключенных для участия в войне с Украиной.

В начале января 2023 года главарь группировки Вагнера Евгений Пригожин заявил, что "первая группа заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт", и что с них сняли все судимости.

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