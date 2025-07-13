CBS News: У США звільнили десятки співробітників Мін'юсту, які розслідували справи Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Чистка посадовців американського Міністерства юстиції, які розслідували діяльність президента США Дональда Трампа та його союзників, продовжилася цього тижня – було звільнено два десятки співробітників, які мали стосунок до слідства. Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Один зі співрозмовників розповів, що звільнення стосувалися понад 20 людей, які працювали над справою про секретні документи колишнього спеціального прокурора Джека Сміта проти Трампа та розслідуванням щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року.

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За його словами, загалом було звільнено щонайменше 35 співробітників Міністерства юстиції США, які працювали під керівництвом Сміта над двома розслідуваннями, і ще щонайменше 15 можуть позбутися роботи в майбутньому.

Джерела повідомили CBS News, що серед звільнених були помічники юристів, які працювали в офісі Сміта, фінансовий і допоміжний персонал, а також два прокурори Міністерства юстиції в Північній Кароліні та Флориді.

CBS News звернувся до Міністерства юстиції за коментарем щодо звільнень.

Однією зі звільнених співробітниць була Петті Гартман, яка обіймала посаду провідного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю в Федеральному бюро розслідувань та федеральних прокуратурах. Гартман була звільнена в понеділок через лист від генеральної прокурорки країни Пем Бонді.

"Правил більше не існує. Раніше існувала межа, дуже чіткий розрив між Білим домом і Міністерством юстиції, оскільки одне не повинно втручатися в роботу іншого. Ця межа точно зникла", – прокоментувала вона.

У січні 2025 року спецпрокурор Сміт, який вів два кримінальні розслідування стосовно Трампа, подав у відставку. Після перемоги політика на виборах він припинив розслідування обох справ, посилаючись на давню політику Мін'юсту США проти переслідування чинних президентів.

28 червня AP писало, що Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, які займалися кримінальними справами щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.