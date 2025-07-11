AP: Держдепартамент США звільняє сотні працівників згідно з планом адміністрації Трампа

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

У п'ятницю, 11 липня, Державний департамент США звільнить понад 1300 працівників згідно з радикальним планом реорганізації, який, за словами критиків, завдасть шкоди світовому лідерству Штатів і зусиллям із протидії загрозам з-за кордону. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на неназваного посадовця, обізнаного з цим питанням.

Він розповів, що відомство почало розсилати повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям і 246 працівникам дипломатичної служби, які перебувають на внутрішніх роботах у США.

Згідно з внутрішнім повідомленням, отриманим AP, працівники дипломатичної служби, яких це стосуватиметься, будуть відправлені в адміністративну відпустку терміном на 120 днів, після чого офіційно втратять свої посади. Для більшості держслужбовців період звільнення становить 60 днів, йдеться в повідомленні.

"У зв'язку з реорганізацією департаменту... департамент оптимізує внутрішні операції, зосередившись на дипломатичних пріоритетах", – зазначається в документі.

У Держдепартаменті додали, що скорочення чисельності персоналу було продумано "з урахуванням непрофільних функцій, дублювальних або надлишкових підрозділів, а також підрозділів, де централізація або консолідація функцій і обов'язків може забезпечити значну ефективність".

Хоча президент США Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо та парламентарі-республіканці високо оцінили ці скорочення як такі, що давно назріли й необхідні для того, щоб зробити відомство компактнішим, гнучкішим та ефективнішим, вони зазнали різкої критики з боку чинних і колишніх дипломатів, які стверджують, що це послабить вплив США і здатність протистояти наявним і новим загрозам за кордоном.

У матеріалі йдеться, що звільнення є частиною великих змін у роботі Держдепартаменту. Адміністрація Трампа наполягала на реорганізації американської дипломатії та активно працювала над скороченням розміру федерального уряду, включно з масовими звільненнями, ініційованими Департаментом ефективності уряду, та кроками щодо ліквідації цілих департаментів, таких як Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерство освіти.

Американська академія дипломатії, до якої входять сотні колишніх посадовців, заявила, що звільнення в Держдепартаменті "серйозно підірвуть здатність нашого уряду розуміти, пояснювати та реагувати на складний і дедалі більш суперечливий світ".

"Тоді як США стикаються з безпрецедентними викликами з боку стратегічних конкурентів і супротивників, конфліктами в Центральній Європі, Африці та на Близькому Сході, а також новими загрозами безпеці, рішення про скорочення інституційних знань та операційних можливостей Державного департаменту є актом вандалізму", – йдеться в заяві організації минулого тижня.

9 лютого 2025 року мільярдер Маск виступив за закриття Радіо Свобода та Голосу Америки. Підприємець стверджував, що ці медіа "ніхто більше не слухає".

14 березня Трамп підписав указ щодо скорочення семи федеральних агентств, серед яких і Агентство глобальних медіа, що управляє Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та Голосом Америки.

28 березня федеральний суддя тимчасово зупинив зусилля адміністрації Трампа з ліквідації Голосу Америки.

20 червня адміністрація Трампа надіслала повідомлення про звільнення понад 600 працівникам Голосу Америки.