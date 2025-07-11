AP: Держдепартамент США звільняє сотні працівників згідно з планом адміністрації Трампа
У п'ятницю, 11 липня, Державний департамент США звільнить понад 1300 працівників згідно з радикальним планом реорганізації, який, за словами критиків, завдасть шкоди світовому лідерству Штатів і зусиллям із протидії загрозам з-за кордону. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на неназваного посадовця, обізнаного з цим питанням.
Він розповів, що відомство почало розсилати повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям і 246 працівникам дипломатичної служби, які перебувають на внутрішніх роботах у США.
Згідно з внутрішнім повідомленням, отриманим AP, працівники дипломатичної служби, яких це стосуватиметься, будуть відправлені в адміністративну відпустку терміном на 120 днів, після чого офіційно втратять свої посади. Для більшості держслужбовців період звільнення становить 60 днів, йдеться в повідомленні.
"У зв'язку з реорганізацією департаменту... департамент оптимізує внутрішні операції, зосередившись на дипломатичних пріоритетах", – зазначається в документі.
У Держдепартаменті додали, що скорочення чисельності персоналу було продумано "з урахуванням непрофільних функцій, дублювальних або надлишкових підрозділів, а також підрозділів, де централізація або консолідація функцій і обов'язків може забезпечити значну ефективність".
Хоча президент США Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо та парламентарі-республіканці високо оцінили ці скорочення як такі, що давно назріли й необхідні для того, щоб зробити відомство компактнішим, гнучкішим та ефективнішим, вони зазнали різкої критики з боку чинних і колишніх дипломатів, які стверджують, що це послабить вплив США і здатність протистояти наявним і новим загрозам за кордоном.
У матеріалі йдеться, що звільнення є частиною великих змін у роботі Держдепартаменту. Адміністрація Трампа наполягала на реорганізації американської дипломатії та активно працювала над скороченням розміру федерального уряду, включно з масовими звільненнями, ініційованими Департаментом ефективності уряду, та кроками щодо ліквідації цілих департаментів, таких як Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерство освіти.
Американська академія дипломатії, до якої входять сотні колишніх посадовців, заявила, що звільнення в Держдепартаменті "серйозно підірвуть здатність нашого уряду розуміти, пояснювати та реагувати на складний і дедалі більш суперечливий світ".
"Тоді як США стикаються з безпрецедентними викликами з боку стратегічних конкурентів і супротивників, конфліктами в Центральній Європі, Африці та на Близькому Сході, а також новими загрозами безпеці, рішення про скорочення інституційних знань та операційних можливостей Державного департаменту є актом вандалізму", – йдеться в заяві організації минулого тижня.
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