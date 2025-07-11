AP: Госдепартамент США увольняет сотни сотрудников согласно плану администрации Трампа

Марко Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

В пятницу, 11 июля, Государственный департамент США уволит более 1300 сотрудников согласно радикальному плану реорганизации, который, по словам критиков, нанесет ущерб мировому лидерству Штатов и усилиям по противодействию угрозам из-за рубежа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Он рассказал, что ведомство начало рассылать сообщения об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, находящимся на внутренних работах в США.

Согласно внутреннему сообщению, полученному AP, сотрудники дипломатической службы, к которым это относится, будут отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего официально лишатся своих должностей. Для большинства госслужащих период увольнения составляет 60 дней, говорится в сообщении.

"В связи с реорганизацией департамента… департамент оптимизирует внутренние операции, сосредоточившись на дипломатических приоритетах", – отмечается в документе.

В Госдепартаменте добавили, что сокращение численности персонала было продумано "с учетом непрофильных функций, дублирующих или избыточных подразделений, а также подразделений, где централизация или консолидация функций и обязанностей может обеспечить значительную эффективность".

Хотя президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и парламентарии-республиканцы высоко оценили эти сокращения как давно назревшие и необходимые для того, чтобы сделать ведомство более компактным, гибким и эффективным, они подверглись резкой критике со стороны действующих и бывших дипломатов, утверждающих, что это ослабит влияние США и способность противостоять имеющимся и новым угрозам за границей.

В материале говорится, что увольнение является частью больших изменений в работе Госдепартамента. Администрация Трампа настаивала на реорганизации американской дипломатии и активно работала над сокращением размера федерального правительства, включая массовые увольнения, инициированные Департаментом эффективности правительства, и шаги по ликвидации целых департаментов, таких как Агентство США по международному развитию (USAID) и Министерство образования.

Американская академия дипломатии, в которую входят сотни бывших чиновников, заявила, что увольнения в Госдепартаменте "серьезно подорвут способность нашего правительства понимать, объяснять и реагировать на сложный и все более противоречивый мир".

"В то время как США сталкиваются с беспрецедентными вызовами со стороны стратегических конкурентов и противников, конфликтами в Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также новыми угрозами безопасности, решение о сокращении институциональных знаний и операционных возможностей Государственного департамента является актом вандализма", – говорится в заявлении.