ЕК уволила переводчицу, которая, несмотря на запрет, делала заметки на встрече с Зеленским

Украинские посольства в Париже и Брюсселе в течение нескольких лет не разрешали этой переводчице посещать мероприятия во время визитов президента

Владимир Зеленский с лидерами ЕС (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Европейская комиссия уволила переводчицу с двойным гражданством Франции и Украины, которая, несмотря на запрет, вела заметки на закрытой встрече с президентом Владимиром Зеленским в конце 2024 года. Расследование должно определить, делала ли она это в целях шпионажа. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 года во время заседания Европейского совета в Брюсселе, на котором присутствовал Зеленский.

Как пишет Le Monde, на встрече европейцы намеревались выработать общую позицию до того, как Дональд Трамп снова войдет в Белый дом. На том заседании лидеры Европейского Союза пообещали предоставить Украине минимум 30 млрд евро финансовой помощи в 2025 году, которые должны были пойти на закупку оружия и защиту энергетической инфраструктуры.

Встреча проходила за закрытыми дверями, присутствовали только главы государств, а переводчикам, как водится, строго запрещено делать какие-либо письменные заметки.

Но во время обсуждений чешские переводчики заметили свою коллегу, ответственную за украинский перевод, транскрибировавшую содержание текущих дискуссий.

Об этом немедленно проинформировали службу безопасности, сотрудники которой ворвались в кабину и прервали переводчицу. Представители службы безопасности изъяли все оборудование и заставили ее покинуть помещение. В тот же день было начато расследование, ее аккредитация была отозвана, а ей – запрещен вход в помещение Еврокомиссии.

Медиа пишет, что женщина и ее сестра, также переводчица, родились в Украине в российской семье, проживали в Украине; одна из них родилась в России. Они непрерывно работали около 20 лет фрилансерами в НАТО, Еврокомиссии, а также во французских Министерстве обороны и Министерстве иностранных дел.

Женщина получила образование в Институте переводчиков, интерпретаторов и международных отношений в Страсбурге, после того как в 2002 году получила дипломы по английскому языку, зарубежной литературе и психологии в Киеве. В интервью Le Monde Еврокомиссия подтвердила эти факты.

"Инцидент, связанный с ведением заметок, запрещенный нашим кодексом поведения, действительно произошел во время встречи 19 декабря 2024 года. На этой встрече был необходим перевод на украинский язык из-за участия президента Зеленского. Заметки были конфискованы", – пояснили в Еврокомиссии.

После тщательного рассмотрения фактов было решено не пользоваться услугами этой переводчицы.

Результаты внутреннего расследования были переданы бельгийским властям, которые определят, продолжать ли расследование и являются ли вероятные инциденты частью российской шпионской операции.

Женщина официально не исключена из списков переводчиков в НАТО, постоянного представительства Франции в Брюсселе и французских министерствах. Французское представительство в Брюсселе до сих пор включает ее в свой пул переводчиков, но французские власти, с которыми связалась Le Monde, заверили, что "примут все необходимые меры для разрешения этого инцидента".

Генеральное управление внутренней безопасности (DGSI), отвечающее, в частности, за вопросы контрразведки, заявило, что не получало никакой информации по этому вопросу.

Посольства Украины во Франции и Брюсселе уже несколько лет отказывают этой женщине в мероприятиях с участием Зеленского. Среди претензий, высказанных сотрудником украинской канцелярии в Париже, – ее профессиональные отношения с российскими чиновниками, отметили журналисты.

В интервью Le Monde переводчица заявила, что она "очень удивлена, что к ней обратились с таким незначительным вопросом". По ее словам, текущие отношения с НАТО и французскими министерствами свидетельствуют о том, что это было просто недоразумение.

Она отказалась комментировать незаконное ведение заметок на заседании Евросовета, лишь заявив, что "все, что касается моей работы переводчицы, засекречено; вся моя профессиональная жизнь отмечена уважением к профессиональной этике".

7 июля агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время разговора с Трампом обсудил замену украинского посла в Вашингтоне.

8 июля собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что Зеленский сказал Маркаровой о намерении ее уволить.

в Офисе президента сообщил, что Зеленский сказал Маркаровой о намерении ее уволить. В тот же день Сибига подтвердил, что Маркарова уходит в отставку.