CBS News: В США уволили десятки сотрудников Минюста, расследовавших дела Трампа
Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Чистка чиновников американского Министерства юстиции, расследовавших деятельность президента США Дональда Трампа и его союзников, продолжилась на этой неделе – были уволены два десятка сотрудников, относившихся к следствию. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Один из собеседников рассказал, что увольнения касались более 20 человек, работавших над делом о секретных документах бывшего специального прокурора Джека Смита против Трампа и расследованием по попыткам отменить результаты выборов 2020 года.

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По его словам, всего было уволено по меньшей мере 35 сотрудников Министерства юстиции США, работавших под руководством Смита над двумя расследованиями, и еще по меньшей мере 15 могут лишиться работы в будущем.

Источники сообщили CBS News, что среди уволенных были помощники юристов, работавших в офисе Смита, финансовый и вспомогательный персонал, а также два прокурора Министерства юстиции в Северной Каролине и Флориде.

CBS News обратился в Министерство юстиции за комментарием об увольнениях.

Одной из уволенных сотрудниц была Пэтти Хартман, занимавшая должность ведущего специалиста по связям с общественностью в Федеральном бюро расследований и федеральных прокуратурах. Хартман была уволена в понедельник через письмо от генерального прокурора страны Пэм Бонди.

"Правил больше не существует. Раньше существовал предел, очень четкий разрыв между Белым домом и Министерством юстиции, поскольку одно не должно вмешиваться в работу другого. Этот предел точно исчез", — прокомментировала она.

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