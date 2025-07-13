CBS News: В США уволили десятки сотрудников Минюста, расследовавших дела Трампа
Чистка чиновников американского Министерства юстиции, расследовавших деятельность президента США Дональда Трампа и его союзников, продолжилась на этой неделе – были уволены два десятка сотрудников, относившихся к следствию. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Один из собеседников рассказал, что увольнения касались более 20 человек, работавших над делом о секретных документах бывшего специального прокурора Джека Смита против Трампа и расследованием по попыткам отменить результаты выборов 2020 года.
По его словам, всего было уволено по меньшей мере 35 сотрудников Министерства юстиции США, работавших под руководством Смита над двумя расследованиями, и еще по меньшей мере 15 могут лишиться работы в будущем.
Источники сообщили CBS News, что среди уволенных были помощники юристов, работавших в офисе Смита, финансовый и вспомогательный персонал, а также два прокурора Министерства юстиции в Северной Каролине и Флориде.
CBS News обратился в Министерство юстиции за комментарием об увольнениях.
Одной из уволенных сотрудниц была Пэтти Хартман, занимавшая должность ведущего специалиста по связям с общественностью в Федеральном бюро расследований и федеральных прокуратурах. Хартман была уволена в понедельник через письмо от генерального прокурора страны Пэм Бонди.
"Правил больше не существует. Раньше существовал предел, очень четкий разрыв между Белым домом и Министерством юстиции, поскольку одно не должно вмешиваться в работу другого. Этот предел точно исчез", — прокомментировала она.
- В январе 2025 года спецпрокурор Смит, который вел два уголовных расследования по Трампу, подал в отставку. После победы политика на выборах он прекратил расследование обоих дел, ссылаясь на давнюю политику Минюста США против преследования действующих президентов.
- 28 июня AP писало, что Министерство юстиции США уволило по меньшей мере троих прокуроров, которые занимались уголовными делами по штурму Капитолия 6 января 2021 года.
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