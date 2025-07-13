CBS News: В США уволили десятки сотрудников Минюста, расследовавших дела Трампа

Всего уволено по меньшей мере 35 человек, работавших со спецпрокурором Джеком Смитом

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Чистка чиновников американского Министерства юстиции, расследовавших деятельность президента США Дональда Трампа и его союзников, продолжилась на этой неделе – были уволены два десятка сотрудников, относившихся к следствию. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Один из собеседников рассказал, что увольнения касались более 20 человек, работавших над делом о секретных документах бывшего специального прокурора Джека Смита против Трампа и расследованием по попыткам отменить результаты выборов 2020 года.

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По его словам, всего было уволено по меньшей мере 35 сотрудников Министерства юстиции США, работавших под руководством Смита над двумя расследованиями, и еще по меньшей мере 15 могут лишиться работы в будущем.

Источники сообщили CBS News, что среди уволенных были помощники юристов, работавших в офисе Смита, финансовый и вспомогательный персонал, а также два прокурора Министерства юстиции в Северной Каролине и Флориде.

CBS News обратился в Министерство юстиции за комментарием об увольнениях.

Одной из уволенных сотрудниц была Пэтти Хартман, занимавшая должность ведущего специалиста по связям с общественностью в Федеральном бюро расследований и федеральных прокуратурах. Хартман была уволена в понедельник через письмо от генерального прокурора страны Пэм Бонди.

"Правил больше не существует. Раньше существовал предел, очень четкий разрыв между Белым домом и Министерством юстиции, поскольку одно не должно вмешиваться в работу другого. Этот предел точно исчез", — прокомментировала она.

В январе 2025 года спецпрокурор Смит, который вел два уголовных расследования по Трампу, подал в отставку. После победы политика на выборах он прекратил расследование обоих дел, ссылаясь на давнюю политику Минюста США против преследования действующих президентов.

28 июня AP писало, что Министерство юстиции США уволило по меньшей мере троих прокуроров, которые занимались уголовными делами по штурму Капитолия 6 января 2021 года.