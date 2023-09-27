RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чехія купує "винищувачі майбутнього" F-35 на заміну Gripen

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 17:37
Чехія купує
Винищувач F-35 (Фото - Wikipedia)

Уряд Чехії схвалив закупівлю 24 американських винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє Novinky.cz.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, рішення про придбання F-35 розраховане "на десятиліття". Контракт буде профінансовано з бюджету Міноборони. У майбутньому ці винищувачі мають замінити Gripen, які Чехія орендувала до 2027 року.

Міністр оборони країни Яна Чорнохова прокоментувала повідомлення прем'єра словами, що у Чехії "немає часу для короткочасних варіантів". За словами Чернохової, проєктний термін служби F-35 становить понад 30 років.

Перші винищувачі Чехія має отримати в 2029 році, всі 24 машини будуть у її розпорядженні до 2035 року.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
чехіялітакиf-35винищувачіпетр фіалаЯна Черноховаgripen
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 