Чехія купує "винищувачі майбутнього" F-35 на заміну Gripen

Уряд Чехії схвалив закупівлю 24 американських винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє Novinky.cz.

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Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, рішення про придбання F-35 розраховане "на десятиліття". Контракт буде профінансовано з бюджету Міноборони. У майбутньому ці винищувачі мають замінити Gripen, які Чехія орендувала до 2027 року.

Міністр оборони країни Яна Чорнохова прокоментувала повідомлення прем'єра словами, що у Чехії "немає часу для короткочасних варіантів". За словами Чернохової, проєктний термін служби F-35 становить понад 30 років.

Перші винищувачі Чехія має отримати в 2029 році, всі 24 машини будуть у її розпорядженні до 2035 року.

У червні 2023 року Данія заявила, що планує замінити винищувачі F-16 на F-35 раніше, ніж очікувалося.

У серпні дві ескадрильї американських F-35 As розпочали передислокацію на орендовану США базу військово-повітряних сил у Великій Британії.

22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

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