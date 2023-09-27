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Чехия покупает "истребители будущего" F-35 на замену Gripen

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 17:37
Чехия покупает
Истребитель F-35 (Фото - Wikipedia)

Правительство Чехии одобрило закупку 24 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает Novinky.cz.

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Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, решение о приобретении F-35 рассчитано "на десятилетия". Контракт будет профинансирован из бюджета Минобороны. В будущем эти истребители должны заменить Gripen, которые Чехия арендовала до 2027 года.

Министр обороны страны Яна Чернохова прокомментировала сообщение премьера словами, что у Чехии "нет времени для кратковременных вариантов". По словам Черноховой, проектный срок службы F-35 составляет более 30 лет.

Первые истребители Чехия должна будет получить в 2029 году, все 24 машины будут в ее распоряжении к 2035 году.

Сергей Бережной
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