Чехия покупает "истребители будущего" F-35 на замену Gripen

Правительство Чехии одобрило закупку 24 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает Novinky.cz.

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Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, решение о приобретении F-35 рассчитано "на десятилетия". Контракт будет профинансирован из бюджета Минобороны. В будущем эти истребители должны заменить Gripen, которые Чехия арендовала до 2027 года.

Министр обороны страны Яна Чернохова прокомментировала сообщение премьера словами, что у Чехии "нет времени для кратковременных вариантов". По словам Черноховой, проектный срок службы F-35 составляет более 30 лет.

Первые истребители Чехия должна будет получить в 2029 году, все 24 машины будут в ее распоряжении к 2035 году.

В июне 2023 года Дания заявила, что планирует заменить истребители F-16 на F-35 раньше, чем ожидалось.

В августе две эскадрильи американских F-35 As начали передислокацию на арендованную США базу военно-воздушных сил в Великобритании.

22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, которые состоят на вооружении чешских ВВС.

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