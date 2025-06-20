CNN: Очільниця Нацрозвідки США, яка поширювала фейки про Україну, втрачає прихильність Трампа

Дональд Трамп став вважати Тулсі Габбард "не в темі", коли справа доходить до конфлікту на Близькому Сході, пише медіа

Тулсі Габбард і Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Президент США Дональд Трамп і посадовці у Білому домі розчаровуються в роботі очільниці Національної розвідки Штатів Тулсі Габбард. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

У понеділок на борту літака Air Force One Трамп відповідав на запитання журналістів щодо ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем. У нього запитали про Габбард, яка в березні свідчила перед Конгресом, що Іран не прагне створити ядерну зброю, що прямо суперечить заявам Ізраїлю щодо цього.

"Мені байдуже, що вона сказала. Я думаю, що вони були дуже близькі до того, щоб її [ядерну зброю] отримати", – відповів Трамп.

Докір американського президента викликав хвилю обурення серед прихильників MAGA у праворадикальних медіа, які давно розділилися в думках щодо питання Ірану. Це також викликало серйозні питання щодо становища Габбард в адміністрації Трампа.

Ще місяць тому чиновники Білого дому розповідали, що президент не лише симпатизує посадовиці, але й із задоволенням проводить з нею час. Однак дехто в адміністрації вважав, що вона не справляється з обов'язками, але Трамп і його команда давали Габбард можливість освоїтися на новій посаді.

Але цей тон змінився, оскільки багато людей у Західному крилі розчарувалися в роботі посадовиці, стверджують співрозмовники. За словами одного зі старших радників Білого дому, останнім часом Трамп став вважати її "не в темі", коли справа доходить до конфлікту на Близькому Сході.

За словами співрозмовника, роздратування Трампа Габбард досягло піку на початку цього місяця, коли вона опублікувала коротке відео, в якому попереджала, що світ "ближче до межі ядерного знищення, ніж будь-коли раніше", та звинувачувала "політичну еліту й підпалювачів війни" у розпалюванні "страху й напруженості між ядерними державами".

Трамп розцінив відео, як тонко завуальовану критику його наміру дозволити Ізраїлю завдати удару по Ірану, і багато хто в Білому домі погодився, що Габбард висловлюється не у справі, додало джерело.

"Директорка залишається зосередженою на своїй місії: наданні президенту точних і практичних розвідувальних даних, очищенні Глибинної держави й забезпеченні безпеки, захищеності та свободи американського народу", – прокоментувала речниця Офісу директора Національної розвідки Олівія Коулман.

Медіа нагадало, що Габбард – нове обличчя в колі Трампа. Колишня конгресвумен-демократка, яка зблизилася з рухом MAGA. Під час першої каденції Трампа посадовиця часто його критикувала, зокрема, за вихід з ядерної угоди з Тегераном і за те, що у 2020 році він наказав убити іранського генерала.