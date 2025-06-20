CNN: Глава Нацразведки США, распространявшая фейки об Украине, теряет расположение Трампа

Дональд Трамп стал считать Тулси Габбард "не в теме", когда дело доходит до конфликта на Ближнем Востоке, пишет медиа

Тулси Габбард и Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Президент США Дональд Трамп и чиновники в Белом доме разочаровываются в работе главы Национальной разведки Штатов Тулси Габбард. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

В понедельник на борту самолета Air Force One Трамп отвечал на вопросы журналистов по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем. У него спросили о Габбард, которая в марте свидетельствовала перед Конгрессом, что Иран не стремится создать ядерное оружие, что прямо противоречит заявлениям Израиля по этому поводу.

"Мне безразлично, что она сказала. Я думаю, что они были очень близки к тому, чтобы его [ядерное оружие] получить", – ответил Трамп.

Упрек американского президента вызвал волну возмущения среди сторонников MAGA в праворадикальных медиа, давно разделившихся во мнениях по вопросу Ирана. Это также вызвало серьезные вопросы к положению Габбард в администрации Трампа.

Еще месяц назад чиновники Белого дома рассказывали, что президент не только симпатизирует чиновнице, но и с удовольствием проводит с ней время. Однако некоторые в администрации считали, что она не справляется с обязанностями, но Трамп и его команда давали Габбард возможность освоиться на новой должности.

Но этот тон изменился, поскольку многие в Западном крыле разочаровались в работе чиновницы, утверждают собеседники. По словам одного из старших советников Белого дома, в последнее время Трамп стал считать ее "не в теме", когда дело доходит до конфликта на Ближнем Востоке.

По словам собеседника, раздражение Трампа Габбард достигло пика в начале этого месяца, когда она опубликовала короткое видео, в котором предупреждала, что мир "ближе к черте ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде", и обвиняла "политическую элиту и поджигателей войны" в разжигании "страха и напряженности между ядерными государствами".

Трамп расценил видео, как тонко завуалированную критику его намерения позволить Израилю нанести удар по Ирану, и многие в Белом доме согласились, что Габбард высказывается не по делу, добавил источник.

"Директор остается сосредоточенной на своей миссии: предоставлении президенту точных и практических разведывательных данных, очищении Глубинного государства и обеспечении безопасности, защищенности и свободы американского народа", — прокомментировала спикер Офиса директора Национальной разведки Оливия Коулман.

Медиа напомнило, что Габбард – новое лицо в кругу Трампа. Бывший конгрессмен-демократ, сблизившаяся с движением MAGA. Во время первой каденции Трампа чиновница часто критиковал его, в частности, за выход из ядерного соглашения с Тегераном и за то, что в 2020 году он приказал убить иранского генерала.