CNN: Один з кандидатів Трампа на шефа Пентагону відмовився від посади

Том Коттон (Фото: Will Oliver/EPA)

Сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного в цьому питанні.

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Він розповів, що Коттону запропонували посади у сфері розвідки чи національної безпеки. Але він вирішив залишитися в Сенаті.

Як повідомили інші співрозмовники, знайомі з переговорами, Коттон був серед тих, кого розглядали на посаду глави Пентагона.

Один зі співрозмовників додав, що він хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Коттон також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" колишнього президента під час роботи в Конгресі.

Раніше видання Axios повідомило про дискусії між Коттоном і командою Трампа. Його, за словами двох неназваних співрозмовників, розглядали на посаду очільника Центрального розвідувального управління чи Пентагону.

ДОВІДКА Том Коттон – американський політик-республіканець. З 2015 року він представляє штат Арканзас в Сенаті США, з 2013-го до 2015 року був членом Палати представників. У 2004-2009 роках він служив в Армії США, був в Іраку та Афганістані, нагороджений Бронзовою зіркою.

6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

Того самого дня він заявив, що збирається "зупинити війни".