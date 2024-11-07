CNN: Один из кандидатов Трампа на шефа Пентагона отказался от должности

Том Коттон (Фото: Will Oliver/EPA)

Сенатор от штата Арканзас Том Коттон не захотел получить должность в администрации избранного президентом США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.

Он рассказал, что Коттону предложили должности в области разведки или национальной безопасности. Но он решил остаться в Сенате.

Как сообщили другие собеседники, знакомые с переговорами, Коттон был среди тех, кто рассматривался на должность главы Пентагона.

Один из собеседников добавил, что он хочет баллотироваться на должность лидера фракции республиканцев в Сенате. Коттон также заверил команду Трампа, что планирует стать главным "защитником" бывшего президента во время работы в Конгрессе.

Ранее издание Axios сообщило о дискуссиях между Коттоном и командой Трампа. Его, по словам двух неназванных собеседников, рассматривали на должность главы Центрального разведывательного управления или Пентагона.

СПРАВКА Том Коттон – американский политик-республиканец. С 2015 года он представляет штат Арканзас в Сенате США, с 2013-го по 2015 год был членом Палаты представителей. В 2004-2009 годах он служил в Армии США, был в Ираке и Афганистане, награжден Бронзовой звездой.

6 ноября Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

В тот же день он заявил, что собирается "остановить войны".