CNN: Трамп відрядив свого представника до Мадуро

На зустріч відправився посол Трампа з особливих доручень Річард Гренелл

Ніколас Мадуро (Фото: Ronald Pena R./EPA)

У п'ятницю, 31 січня, представник адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зустрінеться з диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного в цьому питанні.

На зустріч відправився посол Трампа з особливих доручень Річард Гренелл. Очікується, що він обговорить із Мадуро питання депортації нелегальних венесуельських мігрантів зі США.

Трамп під час передвиборчих перегонів анонсував масові депортації нелегальних мігрантів. Водночас Мадуро відмовляється приймати назад громадян Венесуели. США не можуть відправити венесуельців назад через "холодні відносини".

Ймовірно, темою обговорення також стануть справи кількох затриманих американців у Венесуелі. Міністерство внутрішніх справ розглядало ці справи напередодні, розповів співрозмовник CNN.

Гренелл неодноразово зустрічався з венесуельською опозицією після обрання Трампа і, ймовірно, зустрінеться з нею і під час цього візиту, додав він.