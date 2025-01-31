CNN: Трамп отправил своего представителя к Мадуро
В пятницу, 31 января, представитель администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа встретится с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.
На встречу отправился посол Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Ожидается, что он обсудит с Мадуро вопрос о депортации нелегальных венесуэльских мигрантов из США.
Трамп во время предвыборной гонки анонсировал массовые депортации нелегальных мигрантов. В то же время Мадуро отказывается принимать обратно граждан Венесуэлы. США не могут отправить венесуэльцев обратно из-за "холодных отношений".
Вероятно, темой обсуждения также станут дела нескольких задержанных американцев в Венесуэле. Министерство внутренних дел рассматривало эти дела накануне, рассказал собеседник CNN.
Гренелл неоднократно встречался с венесуэльской оппозицией после избрания Трампа и предположительно встретится с ней и во время этого визита, добавил он.
- 10 января 2025 года стало известно, что США увеличили вознаграждение до $25 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.
- 19 января Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.