CNN: Трамп отправил своего представителя к Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Ronald Pena R./EPA)

В пятницу, 31 января, представитель администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа встретится с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.

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На встречу отправился посол Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Ожидается, что он обсудит с Мадуро вопрос о депортации нелегальных венесуэльских мигрантов из США.

Трамп во время предвыборной гонки анонсировал массовые депортации нелегальных мигрантов. В то же время Мадуро отказывается принимать обратно граждан Венесуэлы. США не могут отправить венесуэльцев обратно из-за "холодных отношений".

Вероятно, темой обсуждения также станут дела нескольких задержанных американцев в Венесуэле. Министерство внутренних дел рассматривало эти дела накануне, рассказал собеседник CNN.

Гренелл неоднократно встречался с венесуэльской оппозицией после избрания Трампа и предположительно встретится с ней и во время этого визита, добавил он.