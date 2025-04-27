CNN: Заарештовано людину у справі про крадіжку сумки в міністерки внутрішньої безпеки США

Крісті Ноем обікрали в ресторані у центрі Вашингтона під час сімейної вечері у Великодню неділю

Крісті Ноем (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Американські правоохоронці затримали одного підозрюваного у справі про крадіжку сумки Gucci у міністерки внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Крісті Ноем. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

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Він розповів, що один затриманий нині перебуває під вартою, його ім’я офіційно не розголошують. Арешт відбувся після того, як Секретна служба США почала розслідування, щоб знайти зловмисника, який вкрав сумку Ноем, коли вона вечеряла у ресторані зі своєю родиною у Великодню неділю.

Також заплановані арешти у зв’язку з недавніми крадіжками у Вашингтоні, додав співрозмовник.

"Для безпеки наших агентів і офіцерів ми не можемо підтверджувати або коментувати це. У разі порушення кримінальної справи Департамент внутрішньої безпеки надасть публічну інформацію відповідно до встановлених процедур", – сказав речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі у коментарі CNN.

Ще один анонімний співрозмовник розповів журналістам, що на записах з камер видно, як невідомий, одягнений у темний одяг, сів за порожній стіл поруч із Ноем. Він лівою ногою посунув сумку посадовиці, після чого оглянув ресторан. Тоді зловмисник взяв сумку, накрив її піджаком і пішов.

Співрозмовник заявив, що тільки коли Ноем встала з-за столу, вона зрозуміла, що її сумка зникла.

Залишається незрозумілим, чи знав злодій міністерку, чи вона була випадковою мішенню, зазначили журналісти.

Секретна служба була всередині ресторану з Ноем, яка обідала за столиком зі своєю сім'єю, повідомив співрозмовник CNN. Він не уточнив, скільки агентів супроводжували міністерку, і де саме вони перебували в закладі.

26 січня 2025 року Сенат США затвердив колишню губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаді керівниці Міністерства внутрішньої безпеки.

21 квітня повідомлялося, що з ресторану в центрі Вашингтона вкрали сумку Ноем, в якій було $3000 готівкою.