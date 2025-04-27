CNN: Арестован человек по делу о краже сумки у министра внутренней безопасности США

Кристи Ноэм обокрали в ресторане в центре Вашингтона во время семейного ужина в Пасхальное воскресенье

Кристи Ноэм (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Американские правоохранители задержали одного подозреваемого по делу о краже сумки Gucci у министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.

Он рассказал, что один задержанный находится под стражей, его имя официально не разглашают. Арест произошел после того, как Секретная служба США начала расследование, чтобы найти злоумышленника, укравшего сумку Ноэм, когда она ужинала в ресторане со своей семьей в Пасхальное воскресенье.

Также запланированы аресты в связи с недавними кражами в Вашингтоне, добавил собеседник.

"Для безопасности наших агентов и офицеров мы не можем подтверждать или комментировать это. В случае возбуждения уголовного дела Департамент внутренней безопасности предоставит публичную информацию в соответствии с установленными процедурами", — сказал спикер Секретной службы Энтони Гульельми в комментарии CNN.

Еще один анонимный собеседник рассказал журналистам, что на записях с камер видно, как неизвестный, одетый в темную одежду, сел за пустой стол рядом с Ноэм. Он левой ногой подвинул сумку чиновницы, после чего осмотрел ресторан. Затем злоумышленник взял сумку, накрыл ее пиджаком и ушел.

Собеседник заявил, что только когда Ноэм встала из-за стола, она поняла, что ее сумка исчезла.

Остается непонятным, знал ли вор министра, или она стала случайной мишенью, отметили журналисты.

Секретная служба была внутри ресторана с Ноэм, обедавшей за столиком со своей семьей, сообщил собеседник CNN. Он не уточнил, сколько агентов сопровождали министра, и где именно они находились в заведении.

26 января 2025 года Сенат США утвердил бывшую губернатора Южной Дакоты Ноэм в должности руководителя Министерства внутренней безопасности.

21 апреля сообщалось, что из ресторана в центре Вашингтона украли сумку Ноэм, в которой было $3000 наличными.