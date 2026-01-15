До Гренландії слідом за шведськими офіцерами прибувають військові Франції
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Франція долучається до військових навчань у Гренландії, організованих Данією. Про це повідомив президент країни Емманюель Макрон.
"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична витривалість". Перші французькі військові підрозділи вже в дорозі. Інші підуть за ними", – повідомив він.
Також на прохання Данії до Гренландії вже прибули офіцери Збройних сил Швеції, повідомив прем'єр країни Ульф Крістерссон.
"Вони є частиною групи з кількох країн-союзниць. Разом вони готуватимуть майбутні кроки в межах данських навчань "Операція "Арктична витривалість", – написав він 14 січня.
- 12 січня Трамп розкритикував оборону Гренландії, заявивши, що захист острова – це "лише дві собачі упряжки".
- 14 січня міністр оборони Данії заявив, що країна продовжить зміцнювати військову присутність у Гренландії, а також приділить більше уваги проведенню навчань у межах НАТО.
- Після переговорів у США глави МЗС Данії та Гренландії сказали про "фундаментальні розбіжності" з Трампом.
