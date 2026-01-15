До Гренландії слідом за шведськими офіцерами прибувають військові Франції

У межах операції "Арктична витривалість" Франція направляє своїх військових до Гренландії

Емманюель Макрон (Фото: EPA / Benoit Tessier)

Франція долучається до військових навчань у Гренландії, організованих Данією. Про це повідомив президент країни Емманюель Макрон.

"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична витривалість". Перші французькі військові підрозділи вже в дорозі. Інші підуть за ними", – повідомив він.

Також на прохання Данії до Гренландії вже прибули офіцери Збройних сил Швеції, повідомив прем'єр країни Ульф Крістерссон.

"Вони є частиною групи з кількох країн-союзниць. Разом вони готуватимуть майбутні кроки в межах данських навчань "Операція "Арктична витривалість", – написав він 14 січня.