В Гренландию вслед за шведскими офицерами прибывают военные Франции
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Франция присоединяется к военным учениям в Гренландии, организованных Данией. Об этом сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.
"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость". Первые французские военные подразделения уже в пути. Остальные последуют за ними", – сообщил он.
Также по просьбе Дании в Гренландию уже прибыли офицеры Вооруженных сил Швеции, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
"Они являются частью группы из нескольких стран-союзниц. Вместе они будут готовить будущие шаги в рамках датских учений "Операция "Арктическая выносливость", – написал он 14 января.
- 12 января Трамп раскритиковал оборону Гренландии, заявив, что защита острова – это "всего лишь две собачьи упряжки".
- 14 января министр обороны Дании заявил, что страна продолжит укреплять военное присутствие в Гренландии, а также уделит больше внимания проведению учений в рамках НАТО.
- После переговоров в США главы МИД Дании и Гренландии сказали о "фундаментальных разногласиях" с Трампом.
Комментарии (0)