В Гренландию вслед за шведскими офицерами прибывают военные Франции

В рамках операции "Арктическая выносливость" Франция направляет своих военных в Гренландию

Эмманюель Макрон (Фото: EPA / Benoit Tessier)

Франция присоединяется к военным учениям в Гренландии, организованных Данией. Об этом сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость". Первые французские военные подразделения уже в пути. Остальные последуют за ними", – сообщил он.

Читайте также ИИ Пентагона захватил Каракас за 30 минут. Сможет ли он покорить Гренландию

Также по просьбе Дании в Гренландию уже прибыли офицеры Вооруженных сил Швеции, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

"Они являются частью группы из нескольких стран-союзниц. Вместе они будут готовить будущие шаги в рамках датских учений "Операция "Арктическая выносливость", – написал он 14 января.