Експерти: "Ядерна субмарина" Кім Чен Ина нездатна запускати бойові ракети

Експерти агентства Reuters вважають, що спущена на воду субмарина, ймовірно, є модифікацією дизельного підводного човна радянського проєкту 633, які КНДР купувала у СРСР у 1970-х роках.

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Північна Корея заявила, що спустила на воду підводний човен з ядерною зброєю на борту. Державне інформагентство KCNA офіційно назвало спуск на воду підводного човна "великою подією, яка знаменує настання нової ери, поворотний момент у зміцненні сил Чучхе".

Зазначається, що "церемонія спуску на воду нового підводного човна пройшла блискуче і в присутності шановного товариша Кім Чен Ина".

Новий підводний човен буде включений до складу флоту, завданням якого є патрулювання водних кордонів із Японією, повідомляє KCNA.

Експерти агентства Reuters вважають, що спущена на воду субмарина, ймовірно, є модифікацією дизельного підводного човна радянського проєкту 633, які КНДР купувала у СРСР у 1970-х роках. Новий човен оснащений десятьма пусковими установками, проте фахівці вважають, що в нинішньому стані він не здатний здійснювати реальні запуски ракет.

Північна Корея заявила 13 липня, що напередодні вдень здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, після чого Кім знову пригрозив США та Південній Кореї.

2 листопада у Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росію снарядами.

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