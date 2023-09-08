Эксперты: "Ядерная субмарина" Ким Чен Ына неспособна запускать боевые ракеты

Эксперты агентства Reuters считают, что спущенная на воду субмарина, вероятно, является модификацией дизельной подводной лодки советского проекта 633, которые КНДР покупала у СССР в 1970-х годах.

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Северная Корея заявила, что спустила на воду подводную лодку с ядерным оружием на борту. Государственное информагентство KCNA официально назвало спуск на воду подводной лодки "великим событием, которое знаменует наступление новой эры, поворотный момент в укреплении сил Чучхе".

Отмечается, что "церемония спуска на воду новой подводной лодки прошла блистательно и в присутствии уважаемого товарища Ким Чен Ына".

Новая подводная лодка будет включена в состав флота, задачей которого является патрулирование водных границ с Японией, сообщает KCNA.

Эксперты агентства Reuters считают, что спущенная на воду субмарина, вероятно, является модификацией дизельной подводной лодки советского проекта 633, которые КНДР покупала у СССР в 1970-х годах. Новая лодка оснащена десятью пусковыми установками, однако специалисты считают, что в нынешнем состоянии она неспособна производить реальные запуски ракет.

Северная Корея заявила 13 июля, что накануне днем совершила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18, после чего Ким снова пригрозил США и Южной Корее.

2 ноября в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.

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