Експрем'єр Франції отримав лист із погрозами та гільзою

Едуард Філіп (Фото: x.com/EPhilippe_LH)

Колишній прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп отримав анонімний лист, до якого додавалася використана гільза. Про це повідомляє газета Leparisien.

Зазначається, що листа було отримано 19 березня і було адресовано мерії міста Гавр, що на північному заході Франції. Едуард Філіп очолює її з 2010 року.

Лист розкрили призначені для цього співробітниками муніципалітету.

"[Лист] містив погрозу смерті щодо останнього у зв'язку з його висловленим бажанням балотуватися на президентських виборах. До цього листа було прикріплено стріляну гільзу", – повідомив прокурор Гавра Суазік Гійом.

Поліція розпочала розслідування за фактом загрози вбивством щодо посадової особи.

Повідомляється, що Едуард Філіп уже отримував такий лист у березні 2023 року. Воно містило напис "Аллах акбар" та білуватий порошок, який виявився нетоксичним. Місто та мер подали скаргу.

26 січня в НАТО підтвердили, що Росія намагалася вбити гендиректора Rheinmetall.

17 березня чоловік, який стріляв у Фіцо у травні 2024-го, отримав звинувачення у тероризмі.