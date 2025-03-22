Экс-премьер Франции получил письмо с угрозами и гильзой

Полиция начала разбирательство по статье об угрозе убийством должностному лицу

Эдуард Филипп (Фото: x.com/EPhilippe_LH)

Бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп получил анонимное письмо, к которому прилагалась использованная гильза. Об этом сообщает газета Leparisien.

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Отмечается, что письмо было получено 19 марта и было адресовано мэрии города Гавр, что на северо-западе Франции. Эдуард Филипп возглавляет ее с 2010 года.

Письмо вскрыли назначенные для этой цели сотрудниками муниципалитета.

"[Письмо] содержало угрозу смерти в отношении последнего в связи с его выраженным желанием баллотироваться на президентских выборах. К этому письму была прикреплена стреляная гильза", – сообщил прокурор Гавра Суазик Гийом.

Полиция начала расследование по факту угрозы убийством в отношении должностного лица.

Сообщается, что Эдуард Филипп уже получал подобное письмо в марте 2023 года. Оно содержало надпись "Аллах акбар" и беловатый порошок, который оказался нетоксичным. Город и мэр подали жалобу.

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