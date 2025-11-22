Експрезидента Бразилії поліція взяла під варту після домашнього арешту – Reuters

Жаїр Болсонару (Фото: EPA/Alan Santo)

Поліція заарештувала колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару і помістила його під варту після того, як він кілька місяців перебував під домашнім арештом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова його адвоката Селсу Віларді.

Захисник не назвав причину, через яку Болсонару вирішили помістити під варту. Однак неназваний співрозмовник стверджує, що це превентивний захід, пов'язаний з умовами його домашнього арешту.

Експрезидент Бразилії провів під домашнім арештом понад 100 днів за порушення запобіжних заходів у рамках іншої справи, пов'язаної з імовірним втручанням США, щоб припинити кримінальну справу проти нього. Болсонару не можна було користуватися соціальними мережами, але його відвідували політичні союзники.

Очікується, що захист експрезидента Бразилії домагатиметься дозволу на відбування покарання під домашнім арештом, посилаючись на низку проблем зі здоров'ям.