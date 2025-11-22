Экс-президента Бразилии полиция взяла под стражу после домашнего ареста – Reuters

Жаир Болсонару (Фото: EPA/ Alan Santo)

Полиция арестовала бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и поместила его под стражу после того, как он несколько месяцев находился на домашнем аресте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова его адвоката Селсу Виларди.

Защитник не назвал причину, по которой Болсонару решили поместить под стражу. Однако неназванный собеседник утверждает, что это превентивная мера, связанная с условиями его домашнего ареста.

Экс-президент Бразилии провел под домашним арестом больше 100 дней за нарушение мер предосторожности в рамках другого дела, связанного с предполагаемым вмешательством США, чтобы прекратить уголовное дело против него. Болсонару нельзя было пользоваться социальными сетями, но его навещали политические союзники.

Ожидается, что защита экс-президента Бразилии будет добиваться разрешения на отбывание наказания под домашним арестом, ссылаясь на ряд проблем со здоровьем.