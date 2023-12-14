Фінляндія: Спроба відкрити КПП на кордоні з Росією не вдалася, закриваємо знову

Фінляндія знову повністю закриє кордон із Росією, щоб зупинити гібридні атаки з використанням біженців

Фінські прикордонники з мігрантами (Фото - EPA)

Фінляндія знову повністю закриє кордон із Росією, щоб зупинити гібридні атаки з використанням біженців. Про це заявила глава МВС країни Марі Рантанен, пише Reuters.

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Рішення знову закрити кордон було ухвалено лише через кілька годин після того, як Фінляндія відкрила два контрольно-пропускні пункти після двотижневої "карантинної" паузи.

Як зазначила міністерка, наплив біженців без документів відновився, щойно було відкрито два з восьми пунктів пропуску. За кілька годин, за даними прикордонної служби Фінляндії, запросили притулок 36 людей.

"Все відновилося, ми знову повністю закриємо кордон", – заявила Рантанен у виступі перед депутатами парламенту країни.

За даними прикордонної служби, у листопаді до Фінляндії з РФ змогли в'їхати близько 900 прохачів притулку з Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії та Ємену. Попередні місяці на кордоні Фінляндії просили про притулок менше однієї людини на добу.

Влада Фінляндії вважає, що наплив біженців був спланованою операцією Москви, відповіддю на розширення оборонної співпраці зі США та вступ до НАТО.

Водночас Фінляндія, як і раніше, приймає заяви про надання притулку мігрантам, які прибувають до країни через аеропорти та морські порти.

У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.

19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

28 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна закриє весь свій кордон із Росією через занепокоєння з приводу міграції.

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