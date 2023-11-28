Фінляндія планує закрити весь кордон з Росією через міграційні проблеми – TWP

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна закриє весь свій кордон з Росією через занепокоєння щодо міграції

Фінляндія (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна закриє весь свій кордон з Росією через занепокоєння щодо міграції. Про це повідомило видання The Washington Post.

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За даними журналістів, Орпо зробив цю заяву під час пресконференції 28 листопада. У Фінляндії залишився відкритий лише один прикордонний пункт пропуску, після того, як уряд закрив сім інших через сплеск прибуття мігрантів з Близького Сходу й Африки.

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14 листопада прикордонники Фінляндії повідомили, що Росія почала масово пропускати до кордону біженців із Близького Сходу, які не мають документів для в'їзду в країну.

22 листопада Орпо заявив про намір закрити всі прикордонні КПП, окрім найпівнічнішого "Райя-Йоосепі".

У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.

19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

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