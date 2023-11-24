Фінляндія вимагає від Росії припинити гібридні атаки на кордоні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що направлення Росією незаконних мігрантів до кордону Фінляндії має припинитися. Про це повідомляє Guardian.

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"Ми хочемо надіслати Росії чіткий сигнал: це має припинитися. Це питання гібридних атак і національної безпеки", – сказав Орпо.

Сьогодні МЗС Фінляндії офіційно повідомило Росію про закриття трьох пунктів пропуску через кордон між двома країнами.

14 листопада прикордонники Фінляндії повідомили, що Росія почала масово пропускати до кордону біженців із Близького Сходу, які не мають документів для в'їзду в країну.

22 листопада Орпо заявив про намір закрити всі прикордонні КПП, окрім самого північного "Райя-Йоосепі".

У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.

19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

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