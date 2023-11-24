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Фінляндія вимагає від Росії припинити гібридні атаки на кордоні

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 16:10
Фінляндія вимагає від Росії припинити гібридні атаки на кордоні - Фото
Петтері Орпо (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що направлення Росією незаконних мігрантів до кордону Фінляндії має припинитися. Про це повідомляє Guardian.

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"Ми хочемо надіслати Росії чіткий сигнал: це має припинитися. Це питання гібридних атак і національної безпеки", – сказав Орпо.

Сьогодні МЗС Фінляндії офіційно повідомило Росію про закриття трьох пунктів пропуску через кордон між двома країнами.

14 листопада прикордонники Фінляндії повідомили, що Росія почала масово пропускати до кордону біженців із Близького Сходу, які не мають документів для в'їзду в країну.

22 листопада Орпо заявив про намір закрити всі прикордонні КПП, окрім самого північного "Райя-Йоосепі".

Читайте також: На кордоні з Фінляндією РФ запускає "польський" сценарій з мігрантами – Європарламент

Сергій Бережний
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