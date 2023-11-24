UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финляндия требует от России прекратить гибридные атаки на границе

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 16:10
Финляндия требует от России прекратить гибридные атаки на границе - Фото
Петтери Орпо (Фото - EPA)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что направление Россией незаконных мигрантов к границе Финляндии должно прекратиться. Об этом сообщает Guardian.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Мы хотим послать России четкий сигнал: это должно прекратиться. Это вопрос гибридных атак и национальной безопасности", – сказал Орпо. 

Сегодня МИД Финляндии официально уведомил Россию о закрытии трех пунктов пропуска через границу между двумя странами.

14 ноября пограничники Финляндии сообщили, что Россия начала массово пропускать к границе беженцев с Ближнего Востока, у которых нет документов для въезда в страну.

22 ноября Орпо заявил о намерении закрыть все пограничные КПП, кроме самого северного "Райя-Йоосепи". 

Читайте также: На границе с Финляндией РФ запускает "польский" сценарий с мигрантами – Европарламент

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гибридные угрозыграницамигрантыФинляндияпеттери орпо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 