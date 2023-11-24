Финляндия требует от России прекратить гибридные атаки на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что направление Россией незаконных мигрантов к границе Финляндии должно прекратиться. Об этом сообщает Guardian.

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"Мы хотим послать России четкий сигнал: это должно прекратиться. Это вопрос гибридных атак и национальной безопасности", – сказал Орпо.

Сегодня МИД Финляндии официально уведомил Россию о закрытии трех пунктов пропуска через границу между двумя странами.

14 ноября пограничники Финляндии сообщили, что Россия начала массово пропускать к границе беженцев с Ближнего Востока, у которых нет документов для въезда в страну.

22 ноября Орпо заявил о намерении закрыть все пограничные КПП, кроме самого северного "Райя-Йоосепи".

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.

19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии из соображений национальной безопасности заблокировало три запланированных сделки с недвижимостью с участием российских покупателей.

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