Финляндия планирует закрыть всю границу с Россией из-за миграционных проблем – TWP

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет всю свою границу с Россией из-за беспокойства по поводу миграции

Финляндия (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет всю свою границу с Россией из-за беспокойства по поводу миграции. Об этом сообщило издание The Washington Post.

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По данным журналистов, Орпо сделал это заявление во время пресс-конференции 28 ноября. В Финляндии остался открыт только один пограничный пункт пропуска, после того как правительство закрыло семь других из-за всплеска прибытия мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

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14 ноября пограничники Финляндии сообщили, что Россия начала массово пропускать к границе беженцев с Ближнего Востока, не имеющих документов для въезда в страну.

22 ноября Орпо заявил о намерении закрыть все пограничные КПП, кроме самого северного "Райя-Йоосепи".

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.

19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии по соображениям национальной безопасности заблокировало три запланированных соглашения с недвижимостью с участием российских покупателей.

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