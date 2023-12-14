Финляндия: Попытка открыть КПП на границе с Россией не удалась, закрываем снова

Финляндия снова полностью закроет границу с Россией, чтобы остановить гибридные атаки с использованием беженцев

Финские пограничники с мигрантами (Фото - EPA)

Финляндия снова полностью закроет границу с Россией, чтобы остановить гибридные атаки с использованием беженцев. Об этом заявила глава МВД страны Мари Рантанен, пишет Reuters.

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Решение снова закрыть границу было принято всего через несколько часов после того, как Финляндия открыла два контрольно-пропускных пункта после двухнедельной "карантинной" паузы.

Как отметила министр, наплыв беженцев без документов возобновился, как только были открыты два из восьми пунктов пропуска. За несколько часов, по данным пограничной службы Финляндии, запросили убежище 36 человек.

"Все возобновилось, мы снова полностью закроем границу", – заявила Рантанен в выступлении перед депутатами парламента страны.

По данным пограничной службы, в ноябре в Финляндию из РФ смогли въехать около 900 просителей убежища из Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. В предыдущие месяцы на границе Финляндии просили об убежище менее одного человека в день.

Власти Финляндии считают, что наплыв беженцев был спланированной операцией Москвы, ответом на расширение оборонного сотрудничества с США и вступление в НАТО.

При этом Финляндия по-прежнему принимает заявления о предоставлении убежища мигрантам, которые прибывают в страну через аэропорты и морские порты.

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.

19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии из соображений национальной безопасности заблокировало три запланированных соглашения с недвижимостью с участием российских покупателей.

28 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет всю свою границу с Россией из-за беспокойства по поводу миграции.

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