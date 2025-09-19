Франція попередила про зростання "ворожої активності" в космосі, зокрема й від Росії

Венсан Шюссо (Фото: Base aérienne 115 Orange)

У космосі посилилася "ворожа і недружня" активність, особливо з боку Росії. Про це заявив агентству Reuters глава французького космічного командування генерал-майор Венсан Шюссо.

За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року в космосі спостерігається значний сплеск ворожої активності. Росія й інші країни використовують різні методи порушення роботи супутників, а глушіння, лазери та кібератаки стали "звичайним явищем".

Війна Росії проти України показала, що "космос тепер є повноцінною оперативною сферою", сказав Шюссо.

У 2018 році Франція вже звинувачувала Росію у спробі шпигувати за її секретними комунікаціями. Однак відтоді заяв про підозрілі маневри не лунало.

"Кожен день демонструє запаморочливий прогрес – запуск все більшої кількості супутників для нових сузір'їв, розробка методів роботи, що виходять за межі того, що ми бачили раніше", – сказав Шюссо.

Він наголосив, що пріоритети Франції – це підвищення стійкості космічних об'єктів, прискорення можливостей з виконання "широкого спектра дій у космосі... не тільки бачити й розуміти, а й діяти".

Як повідомили у французькому космічному командуванні, країна створить серію демонстраційних супутників для патрулювання на орбіті й моніторингу противника. Мета також полягає в придбанні можливостей класу "земля-космос", щоб "стримувати, блокувати й порушувати" дії противника.