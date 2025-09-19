Франция предупредила о росте "враждебной активности" в космосе, в том числе и от России

Париж создаст ряд демонстрационных спутников для патрулирования на орбите и мониторинга противника

Венсан Шюссо (Фото: Base aérienne 115 Orange)

В космосе усилилась "враждебная и недружественная" активность, особенно со стороны России. Об этом заявил агентству Reuters глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо.

По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в космосе наблюдается значительный всплеск враждебной активности. Россия и другие страны используют разные методы нарушения работы спутников, а глушение, лазеры и кибератаки стали "обычным явлением".

Война России против Украины показала, что "космос теперь является полноценной оперативной сферой", сказал Шюссо.

В 2018 году Франция уже обвиняла Россию в попытке шпионить за ее секретными коммуникациями. Однако с тех пор заявлений о подозрительных маневрах не звучало.

"Каждый день демонстрирует головокружительный прогресс – запуск все большего количества спутников для новых созвездий, разработка методов работы, выходящих за рамки того, что мы видели раньше", – сказал Шюссо.

Он подчеркнул, что приоритеты Франции – это повышение устойчивости космических объектов, ускорение возможностей по выполнению "широкого спектра действий в космосе... не только видеть и понимать, но и действовать".

Как сообщили во французском космическом командовании, страна создаст серию демонстрационных спутников для патрулирования на орбите и мониторинга противника. Цель также заключается в приобретении возможностей класса "земля-космос", чтобы "сдерживать, блокировать и нарушать" действия противника.