США стали делиться с союзниками топ-секретными данными о космических операциях РФ и Китая

Запуск китайского спутника (Иллюстративное фото: EPA)

Соединенные Штаты начали делиться некоторыми из наиболее чувствительных разведывательных данных о китайских и российских космических операциях с Великобританией, Австралией, Канадой и Новой Зеландией (альянс Five Eyes/Пять глаз). Об этом сообщил командующий подразделением Космических сил США Space Delta 9 полковник Рэмси Хорн, передает британская газета The Times.

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До этого месяца данные о деятельности Space Delta 9 — подразделения, ответственного за ведение войны на орбите, — в большинстве своем считались предназначенными только для американцев со сверхсекретным допуском к секретной информации.

Однако теперь американское военное руководство пошло на "беспрецедентный шаг", позволив британским коллегам наблюдать за их работой на базе Космических сил США "Шрайвер" в штате Колорадо, в свете растущего беспокойства по поводу милитаризации космоса Китаем.

В последние недели британский маршал авиации Джонни Стрингер, заместитель главы Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО, был проинформирован о разведывательной программе Штатов, в рамках которой ведется слежка за другими спутниками.

Стрингеру показали американские тактические разведывательные операции, в частности то, как Вашингтон использует системы для приближения к российским и китайским спутникам, применяя высокоточную камеру, которая делает снимки орбитальных аппаратов и оценивает, ведут ли они деятельность, которая должна беспокоить Штаты.

Как отметил Хорн, существуют опасения, что некоторые спутники имеют двойное назначение: "Действительно ли это спутник для связи, как его рекламируют, или на его борту есть что-то другое, о чем мы должны беспокоиться?"

США насторожены тем, что Пекин и Москва быстро развивают свои космические способности, причем Китай вкладывает значительные средства в сбор разведданных.

Если Америка вступит в войну с Китаем (при вторжении Пекина на Тайвань), то КНР сможет использовать свои космические средства для наблюдения за передвижением войск США. На брифинге в посольстве Штатов в Лондоне Хорн заявил, что его страна способна победить своих врагов в космосе, что является очевидным предостережением о возможных амбициях Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Штаты также стремятся разработать оружие в космосе, которое защищало бы западные спутники, если те подвергнутся нападению.

По словам Хорна, в последние недели было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзниками по альянсу Five Eyes, предоставив им доступ к самым высоким уровням американских разведывательных данных о растущей опасной деятельности в космосе.

Союзники могут помочь Штатам с любыми их уязвимостями в космосе, а Вашингтон обеспечит Британию знаниями, которые Америка накопила в этой сфере за последнее десятилетие.

Разведданные были переданы в последние недели в попытке укрепить связи с союзниками, с надеждой на то, что они смогут помочь друг другу противостоять угрозам в космосе. Спикер Delta 9 заявил, что этот шаг был "судьбоносным".

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Америка также надеется, что британские офицеры по обмену впервые смогут принять участие в миссии Delta 9 в рамках дальнейшего углубления связей между странами.

Командующий подразделением отметил, что в самом худшем случае Delta 9 смогут отразить вражескую атаку в космосе: "Мы готовы, как никогда раньше, к проведению боевых операций, если у нас появится противник, который решит бросить вызов этому миру".

Он добавил, что за 2024 год Пекин запустил не менее 66 спутников, что больше, чем за все прошлые годы.

Хорн заявил, что США стремятся не допустить запуска китайской сети поражения. Речь идет об использовании КНР космических средств для отслеживания американских войск по всему миру. Это предоставит Пекину цели, если тот захочет развернуть гиперзвуковые ракеты в случае войны. Великобритания и США работают вместе, чтобы лучше идентифицировать и отслеживать такое вооружение.

У стран – участниц Five Eyes уже есть глубокое партнерство по обмену разведданными, хотя существует информация, которой союзники желают делиться только с собственными правительствами, поскольку она считается слишком чувствительной, заключает The Times.