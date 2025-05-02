США почали ділитися з союзниками топсекретними даними про космічні операції Росії та Китаю

Запуск китайського супутника (Ілюстративне фото: EPA)

Сполучені Штати почали ділитися деякими з найбільш чутливих розвідувальних даних про китайські й російські космічні операції з Великою Британією, Австралією, Канадою та Новою Зеландією (альянс Five Eyes/П'ять очей). Про це повідомив командувач підрозділу Космічних сил США Space Delta 9 полковник Ремсі Горн, передає британська газета The Times.

До цього місяця дані про діяльність Space Delta 9 — підрозділу, відповідального за ведення війни на орбіті, — здебільшого вважалися призначеними лише для американців з надсекретним допуском до секретної інформації.

Проте тепер американське військове керівництво пішло на "безпрецедентний крок", дозволивши британським колегам спостерігати за їхньою роботою на базі Космічних сил США "Шрайвер" у штаті Колорадо, у світлі все більшого занепокоєння щодо мілітаризації космосу Китаєм.

В останні тижні британський маршал авіації Джонні Стрінгер, заступник очільника Об'єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО, був поінформований про розвідувальну програму Штатів, у межах якої ведеться стеження за іншими супутниками.

Стрінгеру показали американські тактичні розвідувальні операції, зокрема те, як Вашингтон використовує системи для наближення до російських та китайських супутників, застосовуючи високоточну камеру, яка робить знімки орбітальних апаратів та оцінює, чи ведуть вони діяльність, яка має непокоїти Штати.

Як зазначив Горн, існують побоювання, що деякі супутники мають подвійне призначення: "Чи це дійсно супутник для зв'язку, як його рекламують, чи на його борту є щось інше, про що ми повинні турбуватися?"

США занепокоєнні, що Пекін та Москва швидко розвивають свої космічні спроможності, причому Китай вкладає значні кошти у збір розвідданих.

Якщо Америка вступить у війну з Китаєм (у разі вторгнення Пекіна на Тайвань), то КНР зможе використовувати свої космічні засоби для спостереження за пересуванням військ США. На брифінгу у посольстві Штатів у Лондоні Горн заявив, що його країна здатна перемогти своїх ворогів у космосі, що є очевидним застереженням стосовно можливих амбіцій Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Штати також прагнуть розробити зброю в космосі, яка б захищала західні супутники, якщо ті піддадуться нападу.

За словами Горна, останніми тижнями було ухвалене рішення про тіснішу співпрацю з союзниками по альянсу Five Eyes, надавши їм доступ до найвищих рівнів американських розвідувальних даних про зростальну небезпечну діяльність у космосі.

Союзники можуть допомогти Штатами з будь-якими їхніми вразливостями у космосі, а Вашингтон забезпечить Британію знаннями, які Америка накопичила у цій сфері за останнє десятиліття.

Розвіддані були передані впродовж останніх тижнів у спробі зміцнити зв'язки з союзниками, із надією на те, що вони зможуть допомогти один одному протистояти загрозам у космосі. Речник Delta 9 заявив, що цей крок був "доленосним".

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Також Америка сподівається, що британські офіцери за обміном вперше зможуть взяти участь у місії Delta 9 у межах подальшого поглиблення зв'язків між країнами.

Командувач підрозділу зазначив, що у найгіршому випадку Delta 9 зможуть відбити ворожу атаку в космосі: "Ми готові, як ніколи раніше, до проведення бойових операцій, якщо у нас з'явиться супротивник, який вирішить кинути виклик цьому миру".

Він додав, що за 2024 рік Пекін запустив не менш як 66 супутників, що більше, аніж за усі минулі роки.

Горн заявив, що США прагнуть не допустити запуску китайської мережі ураження. Йдеться про використання КНР космічних засобів для відстеження американських військ у всьому світі. Це надасть Пекіну цілі, якщо він захоче розгорнути гіперзвукові ракети у разі війни. Британія та США працюють разом, щоб краще ідентифікувати й відстежувати таке озброєння.

Країни – учасниці Five Eyes вже мають глибоке партнерство з обміну розвідданими, хоча є інформація, якою союзники бажають ділитися лише з власними урядами, оскільки вона вважається надто чутливою, підсумовує The Times.