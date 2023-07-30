Франція і ЄС перекрили грошову допомогу Нігеру через військовий переворот
Франція і Європейський Союз призупинили фінансову допомогу Нігеру через військовий переворот.
У своїй заяві Франція – колишня метрополія Нігеру – закликала країну негайно відновити конституційний лад та повернути владу законно обраному президенту Мохамеду Базуму.
"Франція відсьогодні призупиняє всі свої заходи щодо сприяння розвитку та підтримки бюджету в Нігері", – повідомило МЗС Франції.
Схожу заяву зробив і головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
"Євросоюз не визнає і не ви́знає владу заколотників у Нігері. Президент Базум був обраний демократичним шляхом; він є і залишається єдиним законним президентом Нігеру", – заявив Боррель.
Він повідомив, що Євросоюз негайно призупиняє бюджетну підтримку Нігеру та співпрацю у сфері безпеки на невизначений термін з негайним ефектом.
Нігер – одна з найбідніших країн у світі. Видання France24 вказує, що він щороку отримує близько $2 млрд офіційної допомоги, лише з боку Євросоюзу протягом 2021-2024 років країна мала отримати 503 млн євро на покращення урядування, освіти та економічного зростання.
Країна входить до десятки найбільших виробників урану у світі.
Нігер, одна з небагатьох демократій у регіоні Сахель, розглядався як ключовий союзник США, Франції та інших західних держав.
- 27 липня 2023 року повідомлялося, що охорона президента Нігеру заблокувала президентський палац, де утримує всередині демократично обраного главу держави Мохамеда Базума.
- Переворот у Нігері очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.
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