RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Франція і ЄС перекрили грошову допомогу Нігеру через військовий переворот

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 09:16
Франція і ЄС перекрили грошову допомогу Нігеру через військовий переворот - Фото
Фото: EPA

Франція і Європейський Союз призупинили фінансову допомогу Нігеру через військовий переворот.

У своїй заяві Франція – колишня метрополія Нігеру – закликала країну негайно відновити конституційний лад та повернути владу законно обраному президенту Мохамеду Базуму.

"Франція відсьогодні призупиняє всі свої заходи щодо сприяння розвитку та підтримки бюджету в Нігері", – повідомило МЗС Франції.

Схожу заяву зробив і головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Євросоюз не визнає і не ви́знає владу заколотників у Нігері. Президент Базум був обраний демократичним шляхом; він є і залишається єдиним законним президентом Нігеру", – заявив Боррель.

Він повідомив, що Євросоюз негайно призупиняє бюджетну підтримку Нігеру та співпрацю у сфері безпеки на невизначений термін з негайним ефектом.

Нігер – одна з найбідніших країн у світі. Видання France24 вказує, що він щороку отримує близько $2 млрд офіційної допомоги, лише з боку Євросоюзу протягом 2021-2024 років країна мала отримати 503 млн євро на покращення урядування, освіти та економічного зростання.

Країна входить до десятки найбільших виробників урану у світі.

Нігер, одна з небагатьох демократій у регіоні Сахель, розглядався як ключовий союзник США, Франції та інших західних держав.

Читайте також: Звідки йде Захід, туди приходить Вагнер – доповідь парламенту Британії

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
євросоюзФранціяпереворотфінансова допомоганігер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 