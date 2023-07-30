Франція і ЄС перекрили грошову допомогу Нігеру через військовий переворот

Франція і Європейський Союз призупинили фінансову допомогу Нігеру через військовий переворот.

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У своїй заяві Франція – колишня метрополія Нігеру – закликала країну негайно відновити конституційний лад та повернути владу законно обраному президенту Мохамеду Базуму.

"Франція відсьогодні призупиняє всі свої заходи щодо сприяння розвитку та підтримки бюджету в Нігері", – повідомило МЗС Франції.

Схожу заяву зробив і головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Євросоюз не визнає і не ви́знає владу заколотників у Нігері. Президент Базум був обраний демократичним шляхом; він є і залишається єдиним законним президентом Нігеру", – заявив Боррель.

Він повідомив, що Євросоюз негайно призупиняє бюджетну підтримку Нігеру та співпрацю у сфері безпеки на невизначений термін з негайним ефектом.

Нігер – одна з найбідніших країн у світі. Видання France24 вказує, що він щороку отримує близько $2 млрд офіційної допомоги, лише з боку Євросоюзу протягом 2021-2024 років країна мала отримати 503 млн євро на покращення урядування, освіти та економічного зростання.

Країна входить до десятки найбільших виробників урану у світі.

Нігер, одна з небагатьох демократій у регіоні Сахель, розглядався як ключовий союзник США, Франції та інших західних держав.

27 липня 2023 року повідомлялося, що охорона президента Нігеру заблокувала президентський палац, де утримує всередині демократично обраного главу держави Мохамеда Базума.

Переворот у Нігері очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.

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