Франция и ЕС перекрыли денежную помощь Нигеру из-за военного переворота

Франция и Европейский Союз приостановили финансовую помощь Нигеру из-за военного переворота.

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В своем заявлении Франция – бывшая метрополия Нигера – призвала страну немедленно восстановить конституционный строй и вернуть власть законно избранному президенту Мохамеду Базуму.

"Франция с сегодняшнего дня приостанавливает все свои мероприятия по содействию развитию и поддержке бюджета в Нигере", – сообщил МИД Франции.

Похожее заявление сделал и главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

"Евросоюз не признае́т и не призна́ет власть мятежников в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем; он и остается единственным законным президентом Нигера", – заявил Боррель.

Он сообщил, что Евросоюз немедленно приостанавливает бюджетную поддержку Нигера и сотрудничество в сфере безопасности на неопределенный срок с немедленным эффектом.

Нигер – одна из самых бедных стран в мире. Издание France24 указывает, что он ежегодно получает около $2 млрд официальной помощи, только со стороны Евросоюза в течение 2021-2024 годов страна должна была получить 503 млн евро на улучшение управления, образования и экономического роста.

Страна входит в десятку крупнейших производителей урана в мире.

Нигер, одна из немногих демократий в регионе Сахель, рассматривался как ключевой союзник США, Франции и других западных держав.

27 июля 2023 года сообщалось, что охрана президента Нигера заблокировала президентский дворец, где удерживает внутри демократически избранного главу государства Мохамеда Базума.

Переворот в Нигере возглавил Абдурахман Чиани, командовавший президентской гвардией с 2015 года.

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