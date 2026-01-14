G7 планує зустріч із Трампом у Давосі щодо гарантій безпеки для України – FT

У Давосі країни Великої сімки можуть обговорити з президентом США обговорити гарантії безпеки для Києва після припинення вогню

Дональд Трамп (EPA / BONNIE CASH)

Країни G7 планують зустрітися з Дональдом Трампом на економічному форумі у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох анонімних чиновників, знайомих з перебігом подій.

За даними видання, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планують узяти участь у зустрічі Трампа та президента Володимира Зеленського.

На зустрічі можуть бути присутні лідери країн, які входять до "коаліції охочих". Також радники з національної безпеки коаліції планують власну зустріч.

Водночас європейські столиці висловлюють занепокоєння щодо масштабу особистих зобов’язань Трампа стосовно підтримки України після можливої мирної угоди з Росією.

Зустріч лідерів у Давосі має на меті отримати схвалення Трампа щодо домовленостей, напрацьованих його переговорниками з українського питання в Парижі.

"Без США нічого з цього не відбудеться" – сказав один з європейських чиновників, який брав участь у переговорах, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню. Водночас, за його словами, "досі незрозуміло, що насправді думає Трамп".