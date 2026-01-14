G7 планирует встречу с Трампом в Давосе по гарантиям безопасности для Украины – FT

В Давосе страны Большой семерки могут обсудить с президентом США обсудить гарантии безопасности для Киева после прекращения огня

Дональд Трамп (EPA / BONNIE CASH)

Страны G7 планируют встретиться с Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех анонимных чиновников, знакомых с ходом событий.

По данным издания, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планируют принять участие во встрече Трампа и президента Владимира Зеленского.

На встрече могут присутствовать лидеры стран, которые входят в "коалицию желающих". Также советники по национальной безопасности коалиции планируют собственную встречу.

В то же время европейские столицы выражают обеспокоенность относительно масштаба личных обязательств Трампа по поддержке Украины после возможного мирного соглашения с Россией.

Встреча лидеров в Давосе имеет целью получить одобрение Трампа относительно договоренностей, наработанных его переговорщиками по украинскому вопросу в Париже.

"Без США ничего из этого не произойдет" – сказал один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня. В то же время, по его словам, "до сих пор непонятно, что на самом деле думает Трамп".