G7 планирует встречу с Трампом в Давосе по гарантиям безопасности для Украины – FT
Страны G7 планируют встретиться с Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех анонимных чиновников, знакомых с ходом событий.
По данным издания, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планируют принять участие во встрече Трампа и президента Владимира Зеленского.
На встрече могут присутствовать лидеры стран, которые входят в "коалицию желающих". Также советники по национальной безопасности коалиции планируют собственную встречу.
В то же время европейские столицы выражают обеспокоенность относительно масштаба личных обязательств Трампа по поддержке Украины после возможного мирного соглашения с Россией.
Встреча лидеров в Давосе имеет целью получить одобрение Трампа относительно договоренностей, наработанных его переговорщиками по украинскому вопросу в Париже.
"Без США ничего из этого не произойдет" – сказал один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня. В то же время, по его словам, "до сих пор непонятно, что на самом деле думает Трамп".
- Ранее издание сообщало, что Украина и США планируют в Давосе подписать соглашение на $800 млрд, по которому предусматривается "реконструкция" страны.
