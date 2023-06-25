Загибель батискафу "Титан": Канада розпочала власне розслідування

Рада з транспортної безпеки Канади заявила, що проводить власне розслідування аварії та загибелі підводного апарата "Титан". Про це повідомляє France24.

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Голова ради з транспортної безпеки Канади Кеті Фокс повідомила, що окреме розслідування необхідне, оскільки транспортне судно Polar Prince, яке використовувалося як база для батискафа "Титан", "ходить під канадським прапором, вийшло з канадського порту і було причетне до цієї події, хоч і в міжнародних водах".

У зв'язку з цим слідча група опитує членів екіпажу та пасажирів Polar Prince і збирає інформацію, стосується події.

Polar Prince залишив Ньюфаундленд 16 червня, буксуючи "Титан" у надводному положенні. На борту судна перебувала 41 особа, з них 17 членів екіпажа та ще 24 особи, включно з тими п'ятьма, які загинули під час занурення апарата.

Фокс стверджує, що слідство ділитиметься інформацією з іншими агентствами, які ведуть розслідування аварії, зокрема Національною радою США з безпеки на транспорті та Береговою охороною США.

"Ми не хочемо дублювати зусилля. Ми хочемо співпрацювати", – сказала вона.

Ще одне розслідування аварії батискафа ініціювала поліція Канади, яка вивчає обставини, що призвели до загибелі "Титану". За словами офіційних осіб, необхідно визначити, чи було порушення кримінального, федерального чи місцевого законодавства Канади.

ДОВІДКА. 18 червня 2023 року батискаф "Титан" о 09:00 за місцевим часом почав занурення до "Титаніка", що затонув, і майже через дві години перестав виходити на зв'язок. Підйом апарату на поверхню океану, запланований на 18:10 за Києвом, не відбувся. О 18:35 рятувальники США та Канади розпочали спільні пошуки зниклого "Титану", які були закінчені ввечері 22 червня. За даними ВМС США, акустична система для виявлення ворожих підводних човнів зафіксувала підводний вибух за кілька годин після занурення батискафа "Титан". 22 червня компанія OceanGate заявила, що, за її даними, п'ятеро людей, які перебували на борту батискафа "Титан", загинули.

23 червня повідомлялося, що Стоктона Раша, генерального директора компанії OceanGate та творця батискафа "Титан", кілька років попереджали про загрози безпеці, які не були вирішені в його проєкті, проте він відкидав попередження як "безпідставні".

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