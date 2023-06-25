Гибель батискафа "Титан": Канада начала собственное расследование

Совет по транспортной безопасности Канады заявил, что проводит собственное расследование аварии и гибели подводного аппарата "Титан". Об этом сообщает France24.

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Глава совета по транспортной безопасности Канады Кэти Фокс сообщила, что отдельное расследование необходимо, так как транспортное судно Polar Prince, которое использовалось как база для батискафа "Титан", "ходит под канадским флагом, вышло из канадского порта и было причастно к этому происшествию, хотя и в международных водах".

В связи с этим следственная группа опрашивает членов экипажа и пассажиров Polar Prince и собирает информацию, которая имеет отношение к происшествию.

Polar Prince покинул Ньюфаундленд 16 июня, буксируя "Титан" в надводном положении. На борту судна находился 41 человек, из них 17 членов экипажа и еще 24 человека, включая тех пятерых, которіе погибли при погружении аппарата.

Фокс утверждает, что следствие будет делиться информацией с другими агентствами, которые ведут расследование аварии, в частности, Национальным советом США по безопасности на транспорте и Береговой охраной США.

"Мы не хотим дублировать усилия. Мы хотим сотрудничать", – сказала она.

Еще одно расследование аварии батискафа инициировала полиция Канады, изучающая обстоятельства, которые привели к гибели "Титана". По словам официальных лиц, необходимо определить, имело ли место нарушение уголовного, федерального или местного законодательства Канады.

СПРАВКА. 18 июня 2023 года батискаф "Титан" в 09:00 по местному времени начал погружение к затонувшему "Титанику" и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые были закончены вечером 22 июня. По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан". 22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту батискафа "Титан", погибли.

23 июня сообщалось, что Стоктона Раша, генерального директора компании OceanGate и создателя батискафа "Титан", несколько лет предупреждали об угрозах безопасности, которые не были решены в его проекте, однако он отвергал предупреждения как "безосновательные".

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