Глава МАГАТЕ Гроссі відвідає Іран

Гроссі зустрінеться з представниками уряду країни та проведе обговорення аспектів, пов’язаних зі Спільною заявою, погодженою у 2023-му

Рафаель Гроссі (Фото: Vincenzo Livieri/EPA)

Генеральний директор Міжнародного агентства Організації Об’єднаних Націй з атомної енергії Рафаель Гроссі найближчими днями здійснить візит до Ірану. Про це повідомила пресслужба агентства.

Гроссі зустрінеться з представниками уряду Ірану та проведе технічні обговорення всіх аспектів, пов’язаних зі Спільною заявою, погодженою з Іраном у березні 2023 року.

Зустрічі в Тегерані ґрунтуватимуться на дискусіях гендиректора МАГАТЕ з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні, йдеться у повідомленні.

"Важливо, щоб ми досягли істотного прогресу в реалізації Спільної заяви, узгодженої з Іраном у березні 2023 року. Мій візит до Тегерана буде дуже важливим у цьому відношенні", — сказав глава МАГАТЕ.