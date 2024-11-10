Глава МАГАТЕ Гроссі відвідає Іран
Генеральний директор Міжнародного агентства Організації Об’єднаних Націй з атомної енергії Рафаель Гроссі найближчими днями здійснить візит до Ірану. Про це повідомила пресслужба агентства.
Гроссі зустрінеться з представниками уряду Ірану та проведе технічні обговорення всіх аспектів, пов’язаних зі Спільною заявою, погодженою з Іраном у березні 2023 року.
Зустрічі в Тегерані ґрунтуватимуться на дискусіях гендиректора МАГАТЕ з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні, йдеться у повідомленні.
"Важливо, щоб ми досягли істотного прогресу в реалізації Спільної заяви, узгодженої з Іраном у березні 2023 року. Мій візит до Тегерана буде дуже важливим у цьому відношенні", — сказав глава МАГАТЕ.
- 25 вересня з'явилася інформація, що Іран хоче відновити переговори щодо ядерної угоди. Однак у США заявили, що не погоджуються це обговорювати, писало агентство Reuters.
- 11 жовтня Reuters повідомило, що Іран все ще не ухвалив рішення щодо створення ядерної зброї, попри вбивство лідерів Хезболли та регулярні атаки Ізраїлю.