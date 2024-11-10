Глава МАГАТЭ Гросси посетит Иран

Гросси встретится с представителями правительства страны и проведет обсуждение аспектов, связанных с Совместным заявлением, согласованным в 2023-м

Рафаэль Гросси (Фото: Vincenzo Livieri/EPA)

Генеральный директор Международного агентства Организации объединенных наций по атомной энергии Рафаэль Гросси в ближайшие дни нанесет визит в Иран. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Гросси встретится с представителями правительства Ирана и проведет технические обсуждения всех аспектов, связанных с Совместным заявлением, согласованным с Ираном в марте 2023 года.

Встречи в Тегеране будут основываться на дискуссиях гендиректора МАГАТЭ с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, говорится в сообщении.

"Важно, чтобы мы добились существенного прогресса в реализации Совместного заявления, согласованного с Ираном в марте 2023 года. Мой визит в Тегеран будет очень важным в этом отношении", – сказал глава МАГАТЭ.