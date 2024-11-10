Глава МАГАТЭ Гросси посетит Иран
Генеральный директор Международного агентства Организации объединенных наций по атомной энергии Рафаэль Гросси в ближайшие дни нанесет визит в Иран. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Гросси встретится с представителями правительства Ирана и проведет технические обсуждения всех аспектов, связанных с Совместным заявлением, согласованным с Ираном в марте 2023 года.
Встречи в Тегеране будут основываться на дискуссиях гендиректора МАГАТЭ с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, говорится в сообщении.
"Важно, чтобы мы добились существенного прогресса в реализации Совместного заявления, согласованного с Ираном в марте 2023 года. Мой визит в Тегеран будет очень важным в этом отношении", – сказал глава МАГАТЭ.
- 25 сентября появилась информация, что Иран хочет возобновить переговоры по ядерному соглашению. Однако в США заявили, что не соглашаются обсуждать это, писало агентство Reuters.
- 11 октября Reuters сообщило, что Иран все еще не принял решение о создании ядерного оружия, несмотря на убийство лидеров Хезболлы и регулярные атаки Израиля.