Глава МЗС Британії планує відвідати Китай. Bloomberg дізналось мету поїздки

Раніше Кір Стармер заявляв, що його уряд проведе те, що він назвав "аудитом" британсько-китайських зв’язків

Девід Леммі (Фото: Andy Rain/EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розглядає можливість здійснити візит до Китаю, однак наразі остаточне рішення не ухвалене. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Вони розповіли, що Леммі розглядає можливу поїздку до Китаю в межах зусиль нового лейбористського уряду покращити відносини Лондона з Пекіном. Якщо очільник МЗС країни таки поїде до Китаю, то це стане лише другою поїздкою міністра закордонних справ Великої Британії за останні шість років, пишуть журналісти.

Співрозмовники зазначили, що остаточне рішення щодо поїздки наразі не ухвалене, а дати не встановлені. МЗС Британії відмовилось від коментарів щодо майбутньої поїздки Леммі до Китаю.

Bloomberg нагадало, що перш ніж стати прем’єр-міністром, лідер лейбористів Кір Стармер заявив, що його уряд проведе те, що він назвав "аудитом" британсько-китайських зв’язків, як "одну з перших речей, які вони зроблять".

5 липня 2024 року лідер партії лейбористів Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії. Призначення відбулося на аудієнції у британського монарха Чарльза ІІІ.

17 липня FT писало, що Британія планує "перезавантажити" відносини з Євросоюзом після Brexit.

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