Глава МИД Британии планирует посетить Китай. Bloomberg узнало цель поездки
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми рассматривает возможность совершить визит в Китай, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.
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Они рассказали, что Лемми рассматривает возможную поездку в Китай в рамках усилий нового лейбористского правительства по улучшению отношений Лондона с Пекином. Если глава МИД страны поедет в Китай, то это станет лишь второй поездкой министра иностранных дел Великобритании за последние шесть лет, пишут журналисты.
Собеседники отметили, что окончательное решение о поездке пока не принято, а даты не установлены. МИД Британии отказался от комментариев по поводу предстоящей поездки Лемми в Китай.
Bloomberg напомнило, что прежде чем стать премьер-министром, лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что его правительство проведет то, что он назвал "аудитом" британско-китайских связей, как "одну из первых вещей, которые они сделают".
- 5 июля 2024 года лидер партии лейбористов Стармер официально стал премьер-министром Великобритании. Назначение состоялось на аудиенции у британского монарха Чарльза ІІІ.
- 17 июля FT писало, что Великобритания планирует "перезагрузить" отношения с Евросоюзом после Brexit.
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