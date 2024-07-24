Politico: Германия и Британия заключили оборонный пакт на фоне возможной победы Трампа

Джон Хили и Борис Писториус (Фото: Минобороны Великобритании)

Великобритания и Германия заключили пакт об оборонном сотрудничестве для усиления безопасности Европы и поддержки Украины на фоне возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США на ноябрьских выборах. Об этом сообщило издание Politico.

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В материале говорится, что две страны, являющиеся крупнейшими европейскими донорами военной помощи Украине, подписали оборонный пакт из-за "роста опасений, что победа Трампа может привести к катастрофе для европейской безопасности".

Беспокойство по поводу того, что Вашингтон может резко уменьшить поддержку Украины в следующем году, лишь усилилось после того, как Трамп избрал Джей Ди Вэнса кандидатом на должность вице-президента. Вэнс неоднократно говорил, что выступает против того, чтобы США выписывали так называемые "пустые чеки" на помощь Киеву в борьбе с российской агрессией, пишет Politico.

Великобритания намерена продолжать поддержку Украины и при новом левоцентристском лейбористском правительстве под руководством премьер-министра Кира Стармера. Новое правительство Британии с большим энтузиазмом относится к углублению оборонного сотрудничества с европейскими союзниками, чем его консервативный предшественник, и поспешило подписать соглашение о сотрудничестве с Германией, отметили журналисты.

24 июля подписи под соглашением поставили министр обороны Великобритании Джон Хили и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус. Минобороны Британии сообщило, что документ положил начало глубоким оборонным отношениям между странами.

"Великобритания и Германия будут тесно сотрудничать, чтобы поддерживать Украину, развивать нашу оборонную промышленность и обеспечивать коллективную безопасность в Европе", – говорится в заявлении британского Минобороны в социальной сети X (Twitter).

4 мая The Telegraph писало, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

2 июля Politico писало, что Трамп, в случае своей победы на президентских выборах в США, может рассмотреть отказ НАТО от расширения на восток.

11 июля Politico сообщило, что Трамп в случае переизбрания президентом США рассматривает возможность сокращения обмена разведывательной информацией с членами НАТО в Европе.

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