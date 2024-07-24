Politico: Німеччина та Британія уклали оборонний пакт на тлі можливої перемоги Трампа

Джон Гілі й Борис Пісторіус (Фото: Міноборони Великої Британії)

Велика Британія та Німеччина уклали пакт про оборонну співпрацю для посилення безпеки Європи й підтримки України на тлі можливого переобрання Дональда Трампа президентом США на виборах у листопаді. Про це повідомило видання Politico.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У матеріалі йдеться, що дві країни, які є найбільшими європейськими донорами військової допомоги Україні, підписали оборонний пакт через "зростання побоювань, що перемога Трампа може призвести до катастрофи для європейської безпеки".

Занепокоєння щодо того, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року, лише посилилося після того, як Трамп обрав Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента. Венс неодноразово говорив, що виступає проти того, щоб США виписували так звані "порожні чеки" на допомогу Києву в боротьбі з російською агресією, пише Politico.

Велика Британія має намір продовжувати підтримку України й за нового лівоцентристського лейбористського уряду під керівництвом прем’єр-міністра Кіра Стармера. Новий уряд Британії з більшим ентузіазмом ставиться до поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник, і поспішив підписати угоду про співпрацю з Німеччиною, зазначили журналісти.

24 липня підписи під угодою поставили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус. Міноборони Британії повідомило, що документ поклав початок глибоким оборонним відносинам між країнами.

"Велика Британія та Німеччина тісно співпрацюватимуть, щоб підтримувати Україну, розвивати нашу оборонну промисловість і забезпечувати колективну безпеку в Європі", – йдеться в заяві британського Міноборони в соціальній мережі X (Twitter).

4 травня The Telegraph писало, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

2 липня Politico писало, що Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід.

11 липня Politico повідомило, що Трамп у разі переобрання президентом США розглядає можливість скорочення обміну розвідувальною інформацією з членами НАТО в Європі.

Читайте також: FT: Німеччина створила кризову групу для підготовки до можливого переобрання Трампа