Independent: США у квітні депортували понад 8000 дітей до 11 років – це рекорд за 35 років

З моменту інавгурації Дональда Трампа в січні судді видали розпорядження про депортацію понад 53 000 неповнолітніх

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

За часів адміністрації президента США Дональда Трампа було видано рекордну кількість наказів про депортацію дітей-іммігрантів. Про це повідомило видання The Independent, посилаючись на дані суду Transactional Records Access Clearinghouse.

На відміну від "запеклих, закоренілих злочинців", на яких, за словами Трампа, мали бути зосереджені його жорсткі заходи проти нелегальних іммігрантів, рекордну кількість наказів про депортацію було видано саме дітям.

Згідно з інформацією TRAC, у квітні суд видав розпорядження про депортацію більшій кількості дітей у віці до 11 років – 8317, – ніж у будь-який інший місяць за більш ніж 35 років збору даних.

З моменту інавгурації Трампа в січні судді видали розпорядження про депортацію понад 53 000 неповнолітніх іммігрантів.

Більшість цих дітей – молодшого шкільного віку. Близько 15 000 з них – діти до чотирьох років, а 20 000 – від чотирьох до 11 років.

Підлітки також стикаються зі збільшенням кількості депортацій: 17 000 осіб було депортовано за рішенням суду, хоча це менше, ніж рекордна кількість у 2020 році, за першої каденції Трампа.

У матеріалі йдеться, що деякі з депортованих дітей – неповнолітні без супроводу дорослих, які не мають законного опікуна в США. Точна кількість таких дітей невідома, оскільки імміграційна влада припинила реєстрацію цих даних багато років тому.