Independent: США в апреле депортировали более 8000 детей до 11 лет – это рекорд за 35 лет

С момента инаугурации Дональда Трампа в январе судьи издали распоряжение о депортации более 53 000 несовершеннолетних

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

При администрации президента США Дональда Трампа было выдано рекордное количество приказов о депортации детей-иммигрантов. Об этом сообщило издание The Independent, ссылаясь на данные суда Transactional Records Access Clearinghouse.

В отличие от "отъявленных, закоренелых преступников", на которых, по словам Трампа, должны быть сосредоточены его жесткие меры против нелегальных иммигрантов, рекордное количество приказов о депортации было выдано именно детям.

Согласно информации TRAC, в апреле суд издал распоряжение о депортации большему количеству детей в возрасте до 11 лет – 8317, – чем в любой другой месяц за более чем 35 лет сбора данных.

С момента инаугурации Трампа в январе судьи выдали распоряжения о депортации более 53 000 несовершеннолетних иммигрантов.

Большинство этих детей – младшего школьного возраста. Около 15 000 из них – дети до четырех лет, а 20 000 – от четырех до 11 лет.

Подростки также сталкиваются с увеличением количества депортаций: 17 000 человек были депортированы по решению суда, хотя это меньше, чем рекордное количество в 2020 году, при первой каденции Трампа.

В материале говорится, что некоторые из депортированных детей – несовершеннолетние без сопровождения взрослых, не имеющие законного опекуна в США. Точное количество таких детей неизвестно, поскольку иммиграционные власти прекратили регистрацию этих данных много лет назад.