Індія та Китай відновлюють прямі авіарейси у зв'язку з покращенням відносин

Прямі рейси між Індією та Китаєм були призупинені у розпал пандемії коронавірусу

Нарендра Моді (Фото: Takashi Aoyama/EPA)

Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після більш ніж п'яти років перерви, оскільки дві держави прагнуть відновити політичні зв'язки на тлі зростання торговельної невизначеності. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Про цей план оголосив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні. Він не надав подробиць щодо того, коли рейси відновляться.

Це перший візит Моді до Китаю за сім років. Дипломатичні зв'язки між давніми суперниками переживають підйом у той час, коли тарифи США посилили економічну невизначеність у двох найнаселеніших країнах світу.

Раніше у серпні Китай та Індія домовилися сприяти двосторонній торгівлі та інвестиціям після переговорів між міністрами закордонних справ держав у Нью-Делі.

Найбільший індійський перевізник IndiGo вже висловив готовність розпочати рейси між двома країнами після відновлення сполучення. Очікується, що інший великий місцевий перевізник Air India також відновить польоти за цими маршрутами.

Прямі рейси між Індією та Китаєм були призупинені у розпал пандемії Covid-19. Сполучення так і не відновилося після того, як дипломатичні відносини між двома країнами досягли найнижчої точки у 2020 році через прикордонні зіткнення. Мандрівники з двох сусідніх країн наразі користуються такими хабами, як Гонконг або Сінгапур.

До призупинення рейсів Air India та IndiGo, а також китайські авіакомпанії, такі як Air China, China Southern та China Eastern, здійснювали сполучення між великими містами двох країн.

З 27 серпня США підвищили мита на імпорт з Індії до 50%, щоб змусити її скоротити енергетичні зв’язки з Москвою. Вони зачеплять понад 55% індійського експорту до США – головного ринку збуту для країни.

28 серпня повідомлялось, що індійські НПЗ збираються у вересні збільшити закупівлі російської нафти на 10-20% порівняно з серпнем.